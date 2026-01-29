Smottamento sull' A16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Avellino Ovest

Questa mattina, l’autostrada A16 Napoli-Canosa si è bloccata tra Avellino Est e Avellino Ovest. Uno smottamento ha causato problemi tra i due svincoli, nel tratto al km 46 in direzione Napoli. Sul posto sono arrivati i tecnici per verificare la situazione e mettere in sicurezza la strada. Al momento, si consiglia di usare percorsi alternativi o di aspettare aggiornamenti sul ripristino del traffico.

Uno smottamento ha interessato la mattina di oggi l'autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto compreso tra Avellino Est e Avellino Ovest, al km 46, in direzione Napoli.Secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia – Viabilità, l'evento ha provocato rallentamenti alla circolazione, generando disagi per gli automobilisti in transito. Non sono stati comunicati feriti né altre conseguenze per le persone.Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di rimozione del materiale franoso. La situazione della viabilità viene costantemente monitorata, con aggiornamenti in tempo reale sulla pagina dedicata alla viabilità autostradale.

