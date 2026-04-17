Sequestrato un quintale di alimenti in cattivo stato di conservazione | chiuso ristorante etnico

Le autorità hanno chiuso un ristorante etnico e sequestrato circa un quintale di alimenti. Gli agenti hanno trovato i cibi in cattivo stato di conservazione e non conformi alle norme igieniche previste. La sospensione dell’attività è stata disposta in seguito ai controlli effettuati sul luogo. I prodotti sequestrati sono stati rimossi per motivi di sicurezza alimentare. La chiusura rimarrà in vigore fino a ulteriori verifiche.

Chiusura di un ristorante etnico e sequestrati circa 100 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o non custoditi secondo le regole igieniche. È il risultato di una serie di controlli del commissariato di Polizia di Faenza nei locali della città per verificare il rispetto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Controlli dei carabinieri: chiuso bar a Paduli per alimenti in cattivo stato di conservazioneNel fine settimana, i militari della Compagnia di Benevento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nell’ambito della... Lusciano, zuppa di cozze e pesce “fuorilegge” in un ristorante: chiuso, sequestrato un quintale di ciboZuppe di cozze, in vista del Giovedì Santo, e piatti a base di pesce preparati in una vera e propria cucina da incubo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Catania, sequestrato oltre un quintale di alimenti nei mercati storici: blitz dei NAS; Catania, sequestrati oltre 100 kg di alimenti nei mercati; Crotone, pugno duro contro la pesca illegale: bloccato diportista con 65 kg di novellame; Rapine violente a Torino, quattro arresti: aggressioni con catena e tombino a San Salvario. Colverde, sembrano sacchi di rifiuti abbandonati ma nascondono marijuana: sequestrato oltre un quintaleLa scoperta durante un controllo ambientale della Polizia Provinciale, nella zona di Gironico. Decisivo il supporto della Polizia Locale di Como ... ilgiorno.it Colverde, sembravano sacchi della spazzatura abbandonati ma nascondevano marijuana: sequestrato oltre un quintaleL’intervento della Polizia Provinciale durante un controllo ambientale nella zona di Gironico, decisivo il supporto della Polizia Locale di Como ... ciaocomo.it Acqua non potabile nella rete comunale: sequestrato l’impianto idrico, tre indagati: Un sistema idrico ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute pubblica è finito sotto sequestro nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Crotone. I Carabinieri - facebook.com facebook I poliziotti della Divisione amministrativa della questura di Roma hanno sequestrato un centro estetico del quartiere Esquilino trasformato in clinica abusiva. La titolare è stata denunciata per il reato di esercizio abusivo della professione medica. #essercisempr x.com