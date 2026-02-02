I carabinieri di Benevento hanno chiuso un bar a Paduli dopo aver trovato alimenti in cattivo stato di conservazione. Durante un servizio nel fine settimana, i militari hanno controllato diversi locali e hanno deciso di interrompere l’attività del bar per motivi di sicurezza alimentare. Nessun’altra misura è stata presa, ma la stessa attenzione continuerà nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel fine settimana, i militari della Compagnia di Benevento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nell'ambito della giurisdizione di competenza. Nel corso delle attività sono stati controllati 116 veicoli e 140 persone. Le operazioni hanno portato all'elevazione di numerose violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti di guida e di due carte di circolazione. Durante i controlli, i militari hanno proceduto a deferire in stato di libertà: un 45enne del luogo, sorpreso alla guida della propria Ford Fiesta in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

© Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri: chiuso bar a Paduli per alimenti in cattivo stato di conservazione

Nel fine settimana, i NAS hanno condotto un blitz interforze a Palermo, concentrandosi sulla sicurezza alimentare.

A Trabia, un bar è stato chiuso dalle autorità dopo aver riscontrato la presenza di due lavoratori in nero e circa 15 chili di alimenti conservati in condizioni non conformi.

