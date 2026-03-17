Lusciano zuppa di cozze e pesce fuorilegge in un ristorante | chiuso sequestrato un quintale di cibo

In un ristorante di Lusciano sono stati sequestrati circa un quintale di cibo, tra cozze e pesce, considerati non conformi alle norme igienico-sanitarie. Il locale è stato chiuso dall’autorità competente e i prodotti sono stati sequestrati. Durante un controllo, sono state trovate le preparazioni alimentari in condizioni non idonee, con l’ambiente di cucina risultato molto insalubre.

Zuppe di cozze, in vista del Giovedì Santo, e piatti a base di pesce preparati in una vera e propria cucina da incubo. È quanto emerso nel corso di un controllo degli agenti del Commissariato di Aversa in un ristorante situato in una traversa di viale della Libertà, a Lusciano, per il quale è scattato la chiusura domenica scorsa. L’intervento è stato effettuato con il supporto della Polizia Locale di Lusciano e degli ispettori dell’Asl di Aversa. Al momento del controllo, il locale risultava operativo sia per la ristorazione sia per l’intrattenimento, con una presenza di clienti ben oltre i limiti consentiti. Gli accertamenti hanno fatto... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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