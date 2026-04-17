Sephora House | a Milano uno spazio in cui scoprire le novità beauty di stagione

A Milano è stata inaugurata la Sephora House, uno spazio dedicato alle novità del settore beauty. L’evento presenta una panoramica sulle tendenze della stagione e le innovazioni più recenti. La Sephora House si propone come un punto di riferimento per chi vuole conoscere le ultime novità in campo cosmetico e di cura della persona. L’iniziativa si svolge in una location dedicata, aperta al pubblico e alle aziende del settore.

Il nuovo concept by Sephora che racconta i trend del panorama beauty. Sephora presenta la nuova edizione della Sephora House, un appuntamento che offre una panoramica sul mondo della bellezza e sulle sue evoluzioni. Un vero e proprio hub di ispirazione in cui i trend prendono forma, i nuovi gesti beauty si definiscono e i brand più innovativi si rivelano al pubblico, offrendo una lettura aggiornata e concreta delle evoluzioni del settore. Per la prima volta, il format si arricchisce di un concept tematico: nasce il Sephora Beauty Market, ispirato all’energia dei mercati contemporanei, luoghi dinamici e inclusivi dove scoperta e scambio si incontrano.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sephora House: a Milano, uno spazio in cui scoprire le novità beauty di stagione Notizie correlate Nasce Samsung House: il nuovo spazio di connessione per Milano Cortina 2026Durante Milano Cortina 2026, Samsung House sarà un punto di incontro privilegiato per atleti, media e partner, un luogo in cui confrontarsi,... Nasce uno spazio digitale per scoprire la sostenibilità in modo immersivoNereida, agenzia di comunicazione di Mogliano Veneto, annuncia il lancio di NETgreen: una piattaforma virtuale con un linguaggio accessibile a tutti...