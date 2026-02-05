Nasce Samsung House | il nuovo spazio di connessione per Milano Cortina 2026

Mercoledì 4 febbraio, a Milano, Samsung ha aperto il suo nuovo spazio, Samsung House. Non si tratta di un semplice punto espositivo, ma di un luogo pensato per favorire incontri e scambi tra chi parteciperà ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. L’obiettivo è creare un punto di riferimento dedicato alla connessione tra atleti, visitatori e appassionati, lontano dalla tensione delle competizioni. L’inaugurazione ha attirato diverse persone e rappresentanti delle istituzioni, tutti curiosi di scoprire cosa offre questa novità nel cuore

Inaugurata a Milano. Mercoledì 4 febbraio, nel cuore di Milano, Samsung ha inaugurato ufficialmente Samsung House, uno spazio pensato non attorno alla competizione sportiva, ma ai momenti di connessione che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sanno generare. Durante Milano Cortina 2026, Samsung House sarà un punto di incontro privilegiato per atleti, media e partner, un luogo in cui confrontarsi, raccontare e condividere esperienze. Radicata nei valori olimpici di eccellenza, rispetto e amicizia, la Samsung House riflette la visione di lungo corso di Samsung: l’ apertura, unita alla tecnologia, è ciò che avvicina le persone e rende ogni momento dei Giochi più connesso. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Nasce Samsung House: il nuovo spazio di connessione per Milano Cortina 2026 Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Samsung House per Milano Cortina inaugurato a Palazzo Serbelloni Samsung ha aperto ufficialmente la Samsung House a Palazzo Serbelloni a Milano. Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition per Milano Cortina 2026 Samsung ha annunciato una versione speciale del Galaxy Z Flip7 dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Enel Casa: energia gratuita per i tuoi lavaggi. Nasce Samsung House: il nuovo spazio di connessione per Milano Cortina 2026Mercoledì 4 febbraio, nel cuore di Milano, Samsung ha inaugurato ufficialmente Samsung House, uno spazio pensato ... 361magazine.com Samsung House Milano Cortina 2026Samsung ha aperto ufficialmente le porte di Samsung House, uno spazio concepito non attorno ai momenti di competizione, ma ai momenti di connessione ispirati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernal ... evosmart.it Lombardia Live 24. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lavoro, nasce l'osservatorio sull'intelligenza artificiale - Dall'Ue due bandi per rafforzare la competitività digitale - Al Ces di Las Vegas Samsung svela le sue nuove strategie facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.