Nasce uno spazio digitale per scoprire la sostenibilità in modo immersivo

A Mogliano Veneto, è stato lanciato NETgreen, un nuovo spazio digitale nato dalla crescente domanda di soluzioni eco-friendly. La piattaforma combina notizie, strumenti tecnologici e contenuti innovativi per aiutare le persone a capire come adottare abitudini più sostenibili. Tra le sue caratteristiche, ci sono tour virtuali e tutorial interattivi che rendono più facile comprendere le pratiche rispettose dell’ambiente.

Nereida, agenzia di comunicazione di Mogliano Veneto, annuncia il lancio di NETgreen: una piattaforma virtuale con un linguaggio accessibile a tutti È nato a Mogliano Veneto NETgreen, un progetto che unisce informazione, tecnologia e creatività per accompagnare il pubblico alla scoperta di nuovi modi di vivere e progettare nel rispetto dell'ambiente. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation Eu nell'ambito del Pnrr (Missione M1C3, sub-investimento 3.3.4), il progetto mira a promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili verso il clima e la sostenibilità. Ogni spazio virtuale del metaverso è caratterizzato da colori, simboli e contenuti specifici e affronta un tema chiave della sostenibilità ambientale.