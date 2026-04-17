Un attore e comico noto ha annunciato di non candidarsi alle prossime elezioni, affermando che senza un centrodestra unito non intende presentarsi. La sua dichiarazione si basa sulla mancanza di un accordo tra i diversi partiti di questa coalizione, che avrebbe dovuto condividere valori e obiettivi comuni. La notizia si aggiunge alle tensioni politiche attuali, evidenziando le difficoltà nel trovare un accordo tra le forze di centrodestra.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’auspicata unità del centrodestra, fondata sulla condivisione di valori e ideali comuni, non si è concretizzata. Una parte della coalizione ha infatti scelto di procedere autonomamente, rendendo impossibile l’individuazione di un candidato unitario alla guida dell’Ente comunale”. Così l’avvocato Fabio Benigni in conferma che non sarà candidato sindaco per la città di Avellino: “In questo contesto, e in coerenza con il percorso intrapreso sin da quando il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riposto in me la sua fiducia, r itengo non opportuno prendere parte alla competizione elettorale, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di sintesi tra le forze del centrodestra.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Senza centrodestra unito non mi candido”: Benigni esce dai giochi

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