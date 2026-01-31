Comunali Centrodestra unito ma senza larghe intese indistinte

Questa mattina il centrodestra irpino si è riunito per il primo confronto ufficiale in vista delle prossime elezioni comunali. I rappresentanti delle forze di centrodestra hanno confermato l’intenzione di restare uniti, ma hanno chiarito che non intendono stringere alleanze di “larghe intese indistinte” con il centrosinistra o altri schieramenti esterni alla loro area. È stato un confronto senza sorprese, con un occhio alla strategia e alle candidature da avanzare.

Tempo di lettura: 2 minuti Il centrodestra irpino ha tenuto oggi il suo primo confronto ufficiale in vista delle prossime elezioni comunali, in un clima di unità di coalizione ma con alcuni punti chiari già emersi: apertura al contributo civico, ma no ad alleanze di " larghe intese indistinte " con forze di centrosinistra o schieramenti esterni alla tradizionale area di centrodestra. All'incontro hanno partecipato esponenti dei principali partiti che compongono l'asse del centrodestra: Fratelli d'Italia (FdI) con il Segretario provinciale Ines Fruncillo, il deputato Gianfranco Rotondi e il consigliere regionale Ettore Zecchino, Forza Italia con il Segretario Angelo Antonio D'Agostino e il consigliere regionale Livio Petitto, la Lega – Salvini Premier con il Segretario Sabino Morano e il parlamentare Gianluca Cantalamessa, oltre a componenti di forze politiche minori che si collocano nell'area moderata.

