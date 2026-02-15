Senigallia svolta elettorale | M5S con Romano per un centrosinistra rinnovato e la città dei 15 minuti

A Senigallia, il Movimento 5 Stelle ha deciso di appoggiare Romano alle prossime elezioni comunali, puntando a un centrosinistra più fresco e innovativo. La scelta nasce dall’esigenza di rafforzare la gestione della città e migliorare i servizi, come quelli dedicati alla mobilità e ai quartieri. Romano si impegna a portare avanti progetti concreti, tra cui la realizzazione della “città dei 15 minuti”, che mira a ridurre gli spostamenti e favorire la qualità della vita.

Senigallia alla svolta: il Movimento 5 Stelle sostiene Romano, nasce una nuova alleanza per il centrosinistra. Senigallia si prepara a una competizione elettorale inedita. Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato il sostegno al candidato sindaco del centrosinistra, Dario Romano, in un'alleanza che mira a offrire un'alternativa all'attuale amministrazione e a rilanciare la città con nuove priorità. Un cambio di rotta per i 5 Stelle. La decisione del Movimento 5 Stelle di schierarsi con Romano segna un punto di svolta nella politica locale. Paolo Battisti, coordinatore del Movimento, ha sottolineato come questa unione rappresenti una scelta fondamentale, ponendo gli interessi della cittadinanza al di sopra delle logiche di partito.