Eccellenza pugliese | Bisceglie punta ai playoff l’Unione sfida il Brindisi

A meno di cinque ore dalla fine della stagione regolare dell'Eccellenza pugliese, le squadre di Bisceglie e dell’Unione si preparano a scendere in campo per le ultime sfide. Con il campionato ormai agli sgoccioli, le partite di oggi decideranno chi accederà ai playoff e quali squadre dovranno affrontare i playout. La tensione è alta tra le contendenti, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento in classifica.

Il destino del campionato di Eccellenza pugliese si gioca in un arco temporale ristrettissimo: mancano infatti solo 270 minuti alla conclusione della stagione regolare. Domani, domenica 12 aprile, le formazioni di Bisceglie e Unione Calcio affronteranno sfide decisive che potrebbero cambiare radicalmente i loro obiettivi stagionali, con l’Unione impegnata nel tentativo di interrompere la corsa del Brindisi, capolista ormai vicina alla certezza matematica del primato. Bisceglie verso il playoff tra ambizioni di Coppa e ostacoli locali. Per i nerazzurri guidati da Di Meo, il prossimo impegno rappresenta un nodo cruciale per la gestione delle energie mentali e fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eccellenza pugliese: Bisceglie punta ai playoff, l’Unione sfida il Brindisi Ostuni sfida Brindisi: Pomes punta su 9.3 mln € per stradeOstuni al Centro: Angelo Pomes Sostiene la Sfida per la Provincia di Brindisi Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è il candidato sostenuto dal... Il Brindisi Fc vince anche in casa del Taurisano: Bisceglie sempre a -5BRINDISI - Il Brindisi Fc conquista la sesta vittoria consecutiva, nonché la dodicesima nelle ultime tredici giornate, a Ugento, in casa del...