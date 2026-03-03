Goretzka Juventus forte concorrenza dalla Premier League La preferenza del calciatore è questa

Il centrocampista tedesco sta attirando l'interesse di diversi club, con una forte concorrenza proveniente dalla Premier League. La sua attuale preferenza sembra orientata verso una destinazione diversa rispetto alla Juventus. La situazione resta in evoluzione mentre le trattative continuano e le possibili destinazioni si fanno più chiare.

Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c'è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Alisson alla Juve (Repubblica): maxi opportunità per il dopo Di Gregorio. Lo vuole anche l'Inter Montero all'Al Ittifaq, c'è anche l'annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell'ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Vlahovic via dalla Juve, i bianconeri si muovono già per sostituirlo: spunta questa nuovissima idea dalla Premier League! Vlahovic via dalla Juve: il mancato rinnovo obbliga il club a cambiare strategia, il ds ha scelto il bomber del Palace... Kalulu Juventus, non si placano le voci dalla Premier League: dalla posizione del club alle prossime mosse. Le novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Mercato a zero per la Juve: Goretzka e Bernardo Silva in lista; Calciomercato, anche la Juve su Goretzka: il Milan sfida tre italiane, l'indiscrezione; Gazzetta - La Juventus si iscrive alla corsa per Goretzka: occhi sul centrocampista del Bayern, i dettagli e la concorrenza; Romano e Moretto confermano su Goretzka: Concorrenza feroce, ma per l'Inter... 4 big di Serie A su Goretzka: ecco le richieste del tedescoIn scadenza di contratto con il Bayern Monaco a fine stagione, Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 della nazionale tedesca, avrebbe molto mercato in Serie A: stando a quanto riportato ... Goretzka lascerà il Bayern Monaco e l'Arsenal fiuta il colpo. Ma la concorrenza non mancaL'estate potrebbe riaprire uno scenario rimasto in sospeso qualche mese fa. Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco e 67 presenze con la. La Juventus prepara un colpo quadruplo a parametro zero: Goretzka, Senesi, Bernardo Silva e Celik nel mirino per rinforzare la squadra di Spalletti! BRAVI ESCLUSIVA La #Juventus ha fatto un sondaggio a gennaio per Leon #Goretzka in vista dell'estate, nessuna trattativa in corso: solo una valutazione preliminare. Situazione da seguire.