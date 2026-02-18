Le voci sulla cessione di Kalulu alla Juventus continuano a circolare, alimentate dalla possibile proposta del club inglese. La squadra di Torino si interessa al difensore francese, ritenendolo un elemento chiave per il reparto arretrato. Tuttavia, il Milan desidera trattenere il giocatore e valuta l’offerta come una possibile opportunità di mercato. La trattativa tra le due parti resta aperta, mentre il calciatore si prepara a un futuro che potrebbe cambiare nei prossimi giorni. La decisione finale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Kalulu Juventus, il club bianconero blinda il difensore francese nonostante gli occhi della Premier considerandolo un pilastro del futuro. Pierre Kalulu si è preso la Juventus con la forza delle prestazioni e la costanza di rendimento, diventando in breve tempo un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico bianconero. Arrivato tra la curiosità generale, il difensore francese si è trasformato in una colonna portante della retroguardia, offrendo garanzie che lo hanno consacrato come uno dei difensori più affidabili dell’intero campionato di Serie A. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza considera l’acquisto dell’ex Milan un’operazione praticamente perfetta sotto ogni punto di vista: non solo per l’indiscussa qualità tecnica e la versatilità che permette diverse soluzioni tattiche, ma soprattutto per la serietà e la professionalità impeccabile dimostrate quotidianamente nel lavoro alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu Juventus, non si placano le voci dalla Premier League: dalla posizione del club alle prossime mosse. Le novità

Leggi anche: Mendoza Juventus: non si placano le voci sul centrocampista dell’Elche. Il piano del club bianconero è stato definito, novità

Vlahovic Juventus: nuovo tentativo per il rinnovo nelle prossime settimane, ma attenzione alle mosse di questo club. Le novitàDusan Vlahovic potrebbe firmare un nuovo contratto con la Juventus nelle prossime settimane, dopo che i dirigenti hanno deciso di tentare ancora di convincerlo a restare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.