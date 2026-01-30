Senesi Juve Ottolini vuole anticipare la concorrenza | questa l’offerta al centrale del Bournemouth I dettagli

La Juventus ha fatto un passo deciso per assicurarsi Senesi. Il direttore sportivo ha presentato un’offerta ufficiale al Bournemouth, tentando di anticipare la concorrenza e bloccare il difensore già in vista della prossima stagione. La trattativa è calda e i dettagli sono ancora da definire.

Senesi Juve, il DS anticipa la concorrenza per il centrale in scadenza: proposta ufficiale sul tavolo per bloccarlo subito in vista della prossima stagione. Mentre i riflettori dei media e le ansie dei tifosi sono quasi interamente assorbiti dalle frenetiche battute finali della sessione invernale, con i casi spinosi dell'attacco ancora da risolvere, la dirigenza della Juventus dimostra di saper lavorare con lungimiranza su due tavoli paralleli. Non c'è solo l'urgenza dell'immediato nei piani della Continassa, ma anche una programmazione strategica volta a costruire la rosa del futuro cogliendo le migliori opportunità che il mercato internazionale offre.

