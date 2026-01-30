Senesi Juve Ottolini accelera per bruciare la concorrenza | presentata l’offerta al centrale del Bournemouth Tutti i dettagli

La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale per Matías Senesi del Bournemouth. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza e accelerano i tempi. Ora si aspetta una risposta dal difensore argentino, mentre le trattative sono in fase molto calda. La società punta a chiudere presto l’affare e rafforzare la linea difensiva.

Senesi Juve, Ottolini vuole anticipare la concorrenza: questa l’offerta al centrale del Bournemouth. I dettagli

La Juventus ha fatto un passo deciso per assicurarsi Senesi.

Senesi Juve, occhi puntati sul difensore in scadenza col Bournemouth: si scalda questa idea in vista dell’estate 2026! Tutti i dettagli

