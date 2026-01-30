Senesi Juve Ottolini accelera per bruciare la concorrenza | presentata l’offerta al centrale del Bournemouth Tutti i dettagli

La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale per Matías Senesi del Bournemouth. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza e accelerano i tempi. Ora si aspetta una risposta dal difensore argentino, mentre le trattative sono in fase molto calda. La società punta a chiudere presto l’affare e rafforzare la linea difensiva.

Convocati Lazio per la sfida contro il Genoa: arriva la decisione su Romagnoli! Tutti i dettagli Lookman Fenerbahce, summit decisivo per chiudere: l’incontro può sbloccare la trattativa! Le ultimissime Calciomercato Milan, dalla Francia filtra ottimismo: Mateta può sbarcare in città già questa sera! Calciomercato Milan, dalla Francia filtra ottimismo: Mateta può sbarcare in città già questa sera! Senesi Juve, Ottolini accelera per bruciare la concorrenza: presentata l’offerta al centrale del Bournemouth. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Senesi Juve, Ottolini accelera per bruciare la concorrenza: presentata l’offerta al centrale del Bournemouth. Tutti i dettagli Approfondimenti su Senesi Juve Senesi Juve, Ottolini vuole anticipare la concorrenza: questa l’offerta al centrale del Bournemouth. I dettagli La Juventus ha fatto un passo deciso per assicurarsi Senesi. Senesi Juve, occhi puntati sul difensore in scadenza col Bournemouth: si scalda questa idea in vista dell’estate 2026! Tutti i dettagli Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Senesi Juve Argomenti discussi: Juventus, Ottolini resta a Istanbul: En-Nesyri a un passo. I dettagli del prestito col Fenerbahce; La Juve accelera per Gboho come vice Yildiz | chi è il francese; Senesi Juve affare sempre più in discesa | cosa trapela dalle ultime informazioni I dettagli della trattativa. Il nuovo Lobotka, le basi per Kessie-Senesi, Mingueza e l'idea da Roma: Ottolini per il futuro JuveManovre in corso per la prossima stagione: la dirigenza bianconera studia in anticipo tutti i possibili colpi per migliorare la rosa di Spalletti ... tuttosport.com Calciomercato Juve: per Chiesa arriva l’assist di Salah. Senesi più vicino, Yildiz nella lista UnitedComolli e Ottolini sono al lavoro per rinforzare la Juve: i nomi per l''attacco e le novità per Mingueza e Senesi. Intanto lo United metti gli occhi su Yildiz, ma i bianconeri se lo tengono stretto ... sport.virgilio.it ESCL. #Brighton, #Chelsea e #ManUtd hanno chiesto informazioni per Marcos #Senesi. I contatti previsti con la #Juve restano confermati. Il club bianconero è sempre al lavoro per anticipare la concorrenza e presenterà presto la sua offerta. x.com Senesi Juve L'offerta di Ottolini - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.