Camera approva Milleproroghe | 177 sì ora Senato decide entro marzo

La Camera ha dato il via libera al decreto Milleproroghe, sostenuto da 177 voti favorevoli. La decisione deriva dalla necessità di prorogare alcune scadenze urgenti, tra cui quelle legate a investimenti pubblici e pratiche amministrative. Ora il testo passa al Senato, che dovrà decidere entro marzo se approvarlo definitivamente. La discussione si concentra sulla gestione delle proroghe e sui tempi di approvazione.

Sommario: La Camera ha approvato la fiducia sul decreto Milleproroghe con 177 sì, 93 no e 3 astenuti. Il provvedimento, composto da 17 articoli, proroga scadenze per vari settori e passerà ora all’esame del Senato, che dovrà convertirlo in legge entro il 1° marzo. La fiducia è passata con un margine netto: 177 sì contro 93 no e 3 astenuti. Un voto che chiude una fase intensa di discussioni e che sposta ora l’attenzione sul Senato, dove il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo. Niente più modifiche, quindi: il testo è ormai blindato. Eppure, nonostante l’urgenza, il percorso non è stato lineare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milleproroghe. Medici in servizio fino a 72 anni e addio alla ricetta cartacea. Gli emendamenti approvati in commissione BilancioVia libera al trattenimento dei camici bianchi fino a 72 anni, deroga alle incompatibilità fino al 2029 e la ricetta dematerializzata diventa permanente. quotidianosanita.it

