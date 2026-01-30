Rifiuti tessili abbandonati blitz della polizia provinciale Nei guai 42enne scatta maxi multa | FOTO

Nei pressi di Caserta, la Polizia provinciale ha intercettato un uomo di 42 anni mentre abbandonava rifiuti tessili. Durante il blitz, gli agenti hanno sequestrato vari materiali e multato pesantemente il responsabile. È il terzo intervento in una settimana contro l’abbandono di rifiuti sul territorio.

Proseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia provinciale di Caserta, impegnata in una capillare azione di prevenzione e repressione dei reati ambientali sul territorio. Un’attività mirata, nata a seguito del ripetuto rinvenimento di scarti tessili abbandonati lungo le strade della provincia, che ha fatto scattare una serie di verifiche approfondite presso alcune aziende locali. I controlli, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno dato il via a una vera e propria indagine ambientale finalizzata a risalire alla filiera dei rifiuti e ad individuare i responsabili degli sversamenti illeciti.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Rifiuti Tessili

Sei aziende tessili tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore sono state coinvolte nel traffico illecito di rifiuti, con materiali abbandonati nelle campagne circostanti.

A Monopoli, un residente della provincia di Bari è stato sanzionato con una multa che può raggiungere i 18.

Ultime notizie su Rifiuti Tessili

