Selvaggia Lucarelli ha rivelato dettagli sui rapporti tra Elodie, Franceska e Iannone. Nel racconto si parla di un triangolo sentimentale tra le due donne e l’uomo, con successivi sviluppi che hanno portato alla rottura tra Iannone e una delle due. Successivamente, si è aggiunta alla vicenda Rocio Munoz Morales, coinvolta nelle dinamiche descritte. L'articolo è stato pubblicato dal sito Il Difforme.

Selvaggia Lucarelli ha svelato i retroscena del triangolo Elodie - Franceska - Iannone, in cui poi si è inserita Rocio Munoz Morales Elodie e Franceska Nerudiniormai fanno coppia fissada gennaio. La loro storia non ha sconvolto più di tanto i fan che, anzi, sono stati più felici di vedere la cantante in compagnia della sua ballerina piuttosto che conAndrea Iannone. Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ha raccontato ciò che sarebbe accaduto dietro le quinte, come è nata questa storia e soprattutto come avrebbe reagito il motociclista che, in questi anni, lo abbiamo visto accoppiato sempre a donne belle e sulla cresta dell’onda. Infatti,da gennaio, continuano a spuntare sue foto con Rocio Munoz Morales.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elodie e Franceska: i retroscena della relazione e la fine con Iannone

Elodie e Franceska Nuredini escono allo scoperto come coppia Il gossip

Notizie correlate

Leggi anche: Elodie e Franceska, Iannone e Rocío: retroscena hot

Spuntano nuovi retroscena sul rapporto tra Elodie e Franceska (e sulla presunta rottura con Iannone)Il settimanale Oggi ha pubblicato dei retroscena sul rapporto tra Elodie e Franceska e sulla presunta rottura con Iannone Elodie, la ballerina...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: La vera storia dell'amore tra Elodie e Franceska - Vale Tutto; Elodie e Franceska non si nascondono più: baci durante la vacanza a Ibiza; Elodie e Franceska Nuredini fanno sul serio, la dichiarazione d'amore definitiva: Amore mio. Spunta anche Diletta Leotta; Elodie e Franceska Nuredini, spunta un commento social romantico: è la prova dell'amore tra le due?.

Elodie conferma il legame con Franceska Nuredini con un commento socialIl commento social di Elodie e Franceska che accende il dibattito sui fan Chi sono? La cantante Elodie e la ballerina Franceska, da mesi molto presen ... assodigitale.it

Chi farebbe come Elodie - facebook.com facebook