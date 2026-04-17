Negli ultimi mesi, selvaggia lucarelli ha partecipato a diversi programmi di mediaset, tra reality, interviste e ospitate. recentemente, è stata ospite dei comici pio e amedeo, con cui ha avuto uno scambio di battute. in passato, lucarelli aveva espresso commenti su pio e amedeo in alcune occasioni pubbliche, lasciando trasparire opinioni critiche. questa sequenza di eventi ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Negli ultimi mesi Selvaggia Lucarelli è diventata una presenza quasi fissa nei programmi Mediaset, spaziando tra reality, interviste e ospitate di ogni tipo. Una visibilità trasversale che l’ha portata anche sul palco di Pio e Amedeo, scelta che però non è passata inosservata. Il motivo? Alcune sue vecchie parole sul duo comico, tornate improvvisamente a circolare e capaci di riaccendere il dibattito sulla coerenza nel mondo dello spettacolo. Ecco cosa diceva Selvaggia Lucarelli di Pio e Amedeo. Qualche anno fa, commentando uno dei programmi del duo, Lucarelli aveva espresso un giudizio molto critico sul loro stile. Non una semplice stroncatura, ma una riflessione più ampia sul tipo di comicità proposta, ritenuta lontana da quella davvero “scorretta” e più vicina a una formula già vista e prevedibile.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli è andata da Pio e Amedeo, ma ricordate cosa diceva di loro? Vi rinfreschiamo la memoria

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