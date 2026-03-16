L’avvio della nuova stagione del Grande Fratello VIP ha riacceso l’attenzione su alcune dichiarazioni passate di Selvaggia Lucarelli, che aveva definito Ilary Blasi “paracula”. Ora, con il ritorno del reality, si torna a parlare di queste parole e delle discussioni che le hanno accompagnate, riportando alla luce vecchie polemiche sui protagonisti del programma.

L’avvio della nuova stagione del Grande Fratello VIP riporta sotto i riflettori non solo il cast del reality, ma anche alcune vecchie polemiche che riguardano i suoi protagonisti. Tra le novità più discusse c’è l’arrivo di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, proprio accanto alla conduttrice Ilary Blasi. Un accoppiamento televisivo che sta già facendo parlare, soprattutto perché negli anni passati la giornalista non aveva risparmiato critiche molto pungenti nei confronti della presentatrice. E ora quelle parole, pronunciate tempo fa, stanno tornando a circolare con forza. Selvaggia Lucarelli opinionista del Grande Fratello Vip: qui ritrova Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate cosa diceva Selvaggia Lucarelli su Ilary Blasi? «Paracula», tornano a galla le parole del passato

Articoli correlati

Selvaggia Lucarelli opinionista del GF VIP di Ilary Blasi, ma ricordate cosa diceva di lei?Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda e, ancora prima della partenza ufficiale, riesce già a far parlare di sé.

Selvaggia Lucarelli al GFVip con Ilary Blasi, ma una volta le dava della “paracula”Selvaggia Lucarelli entra al Grande Fratello accanto a Ilary Blasi: la stessa che nel 2024 definì pubblicamente "una gran simpatica paracula".

Aggiornamenti e notizie su Selvaggia Lucarelli

Temi più discussi: Osservatorio Garlasco, ep.4: 'Eppure chiedilo agli uccelli' - Vale Tutto; Francesca Manzini: Pensavano fossi l'amante di Totti. Selvaggia Lucarelli? È come l'Agenzia delle Entrate. La body positivity è una scemenza; Selvaggia Lucarelli al GF VIP come opinionista Parla lei.

GF Vip 8, Ilary Blasi svela cosa pensa di Selvaggia Lucarelli: Non sono mai finita sotto il suo scannerGrande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi parla delle opinioniste: ecco cosa ne pensa di Selvaggia Lucarelli, presente in studio al fianco di Buonamici. mondotv24.it

Selvaggia Lucarelli ospite a Scherzi a Parte, ricordate quando era fidanzata con Max Giusti?Selvaggia Lucarelli torna al centro dei riflettori televisivi grazie alla sorprendente partecipazione a Scherzi a Parte. donnapop.it

"Selvaggia Lucarelli entra al Grande Fratello accanto a Ilary Blasi: la stessa che nel 2024 definì pubblicamente “una gran simpatica paracula”. Un’ironia che vale più di qualsiasi analisi televisiva" di Gennaro Marco Duello - facebook.com facebook

Selvaggia Lucarelli è tornata, con la sua capacità di dispiacere a tutti, a destra ma anche a sinistra. Stavolta persino la sua fanbase è rimasta spiazzata dalla decisione di accettare l’ingaggio come commentatrice della prossima edizione del Grande Fratello Vi x.com