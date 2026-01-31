Fabrizio Corona ha ricordato cosa diceva di Alfonso Signorini nel 2009. All’epoca, i due avevano un rapporto diverso: Corona svelò che anche lui andava da Signorini, senza immaginare che anni dopo sarebbero finiti ai ferri corti. La rivelazione riaccende la discussione sulla loro vecchia amicizia.

Prima delle accuse, delle smentite e di quello che ormai viene chiamato caso Signorini, Fabrizio Corona e Alfonso Signorini avevano un rapporto professionale stretto, fatto di collaborazioni e stima reciproca. A dimostrarlo sono alcune dichiarazioni del passato che oggi tornano a circolare e che raccontano una storia molto diversa da quella attuale.

© Donnapop.it - Ma voi ricordate cosa diceva Corona su Signorini molti anni fa? «Anche io andavo da lui», rivelazioni inaspettate

Fabrizio Corona risponde alle accuse di Mediaset, affermando che continuerà a rivelare dettagli su figure come Piersilvio Berlusconi e altri rappresentanti dell’azienda.

Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”

