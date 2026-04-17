Negli ultimi giorni, sui social sono diventati virali brevi video di interviste di strada caratterizzate da una domanda semplice e diretta:

Basta una domanda diretta, una telecamera e pochi secondi per creare una nuova serie di video virali “ street interview ” sempre più diffusi su TikTok e Instagram. Tra le più condivise in queste ultime settimane troviamo nello specifico quelle in cui ai passanti viene posta la seguente domanda, diretta e senza filtri: “ Sei gay o etero? ”. Prima di spiegare nel dettaglio il nuovo fenomeno virale, ricordiamo per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, che negli ultimi mesi si è diffuso sul web un formato molto preciso: le cosiddette “street interview”, cioè interviste rapide fatte per strada, spesso con uno stile informale e diretto, dove il creator di turno ferma per strada persone comuni – ragazzi, gruppi di amici, passanti – ponendo domande semplici ma molto personali.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Sei gay o etero?”: la domanda virale sta dividendo i social, il trend spiegato e analizzato

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