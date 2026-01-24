La finta cheesecake che sta dividendo l’Italia ed è virale sui social | geniale o una presa in giro?

Una nuova versione di cheesecake sta conquistando i social network, suscitando opinioni contrastanti tra chi la considera un’idea geniale e chi la vede come una semplice trovata. Questo dessert, ormai virale a livello globale, sta attirando l’attenzione di utenti di diverse nazionalità, tra cui anche gli italiani. Ma cosa si cela dietro questa tendenza e perché sta dividendo così tanto? Scopriamo insieme i dettagli di questa curiosa moda gastronomica.

C’è un dessert che sta monopolizzando i social di mezzo mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dall’India fino all’Italia. Non richiede cottura, non necessita di competenze culinarie particolari e si prepara letteralmente in cinque minuti. Eppure sta generando milioni di visualizzazioni e un dibattito acceso tra chi lo celebra come il colpo di genio della semplicità e chi lo liquida come l’ennesimo trend insensato partorito dall’algoritmo di TikTok. Si chiama cheesecake giapponese allo yogurt, anche se tecnicamente non è una cheesecake e probabilmente nemmeno così giapponese come il nome suggerirebbe. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La cheesecake allo yogurt che nasce socialLa cheesecake allo yogurt che nasce sui social è una variante semplice e versatile, senza bisogno di forno né stampi a cerniera.

