Giro sospetto di spaccio segnalato dalla app YouPol | i poliziotti sorprendono due pusher al Gionchetto

Gli agenti della squadra mobile di Latina hanno intercettato due persone sospettate di spaccio nel quartiere Gionchetto, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni attraverso l’app YouPol. Un servizio mirato è stato avviato in zona, portando al loro fermo. La polizia ha quindi sorpreso i due pusher in azione durante un’operazione condotta nel pomeriggio.

Un uomo e una donna sorpresi in motorino nel quartiere di Latina. Tentano di sfuggire al controllo, lei getta un involucro di cocaina Un servizio mirato antidroga ha impegnato gli investigatori della squadra mobile di Latina nel quartiere Gionchetto, dopo numerose segnalazioni arrivate alla questura attraverso l'applicazione YouPol. I cittadini hanno infatti indicato a più riprese la presenza di movimenti sospetti di persone dedite probabilmente all'acquisto di droga, ipotizzando un possibile giro di spaccio nella zona cittadina. Così gli agenti della questura hanno avviato attività di osservazione e pedinamento, durante la quale hanno notato uno scooter con due persone a bordo intento a compiere manovre sospette.