Confermato un caso di scabbia in una scuola di Maenza

A Maenza è stato segnalato un caso di scabbia presso l'istituto comprensivo Roccagorga-Maenza. Il sindaco ha confermato la notizia, spiegando di aver inviato subito la comunicazione alla Sorveglianza sanitaria e all'Igiene pubblica della Asl dopo aver ricevuto la comunicazione dal dirigente scolastico. Nessun'altra informazione è stata diffusa in merito alla situazione o alle eventuali misure adottate.

A Maenza un caso di scabbia registrato all'istituto comprensivo Roccagorga-Maenza. A confermarlo è stato il sindaco Loreto Polidoro che, contattato dal dirigente scolastico, ha immediatamente inviato la segnalazione alla Sorveglianza sanitaria e Igiene pubblica della Asl. Nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Caso di scabbia in una scuola media: scatta la profilassiAllarme contenuto in una scuola media di Eboli, dove è stato segnalato un caso di scabbia che ha fatto scattare immediatamente le misure di... Leggi anche: Un caso di scabbia al nido, la Pediatria di Comunità: "Nessun allarmismo" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Confermato caso febbre da Dengue in via Monte Suello; Maenza, confermato un caso di scabbia: il sindaco invita a evitare allarmismi; Iran nel cyberspazio: operazioni ibride tra Medio Oriente, infrastrutture OT e Cloud Microsoft 365; Orta. Caso di Epatite A in una scuola primaria confermato dal sindaco: attivate subito le misure di prevenzione. Virus Nipah. Confermato un caso in Bangladesh. Basso il rischio di diffusione internazionaleL’Oms valuta il rischio complessivo per la salute pubblica rappresentato dal NiV come basso a livello nazionale, regionale e globale. Il rischio di diffusione internazionale di malattie è considerato ... quotidianosanita.it Influenza aviaria, primo caso umano in Italia: chi è l’uomo ricoverato e perché l’Oms parla di potenziale impatto elevatoIdentificato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Italia. Si tratta di un uomo rientrato dal Senegal. notizie.com Il processo d’appello di Firenze ha confermato per il 25enne la sentenza di primo grado - facebook.com facebook L’ #Istat ha confermato la lettura dell’inflazione italiana per il mese di marzo x.com