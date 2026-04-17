Sean Baker al lavoro sul nuovo film | si chiamerà ‘Ti amo!’

Durante il CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha annunciato l’uscita del nuovo film diretto da Sean Baker, intitolato ‘Ti amo!’. L’annuncio ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che aspettano di conoscere dettagli sulla produzione. La data di uscita non è ancora stata comunicata, ma si sa che il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi.

Durante il CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha annunciato l’arrivo nelle sale nel corso del 2027 di Ti Amo!, il ritorno alla regia di Sean Baker a distanza di tre anni dal successo di Anora e che sarà il primo film della nascente etichetta Clockwork, dedicata ai film a basso budget e indipendenti. Ma cosa sappiamo al riguardo? Ti amo! il nuovo film. Durante il panel di Warner Bros. del CinemaCon di Las Vegas, è stato finalmente annunciato il nuovo film di Sean Baker: il regista Palma d’oro e premio Oscar per Anora, torna infatti alla regia con Ti Amo!, il primo lungometraggio della nuova etichetta Clockwork, che si occuperà di produzioni a basso budget e indie di cui Baker è un rappresentante di prima fascia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sean Baker al lavoro sul nuovo film: si chiamerà ‘Ti amo!’ He trusted ex, forced jump, child died; she faked death, he went crazy! Notizie correlate Leggi anche: Dopo l'Oscar di Anora, Sean Baker sceglie l'Italia: il nuovo film sarà un omaggio alle commedie sexy Anni 70 con Vera Gemma Leggi anche: Sean Baker sceglie l’Italia per il prossimo film: "La mia lettera d'amore alle commedie sexy anni '60 ’70" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: America Today - Lab80 - eventi; Estetica del fallimento: dal grande schermo alla nazionale; CinemaCon 2026: Warner Bros. domina la seconda giornata, O’Leary attacca l’acquisizione; La foto di Silvia Salis che gongola per il successo del dj set di Charlotte de Witte a Genova è diventata il meme del momento. Sean Baker al lavoro sul nuovo film: si chiamerà 'Ti amo!'Durante il CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha annunciato l’arrivo nelle sale nel ... msn.com Sean Baker annuncia Ti Amo!, il suo prossimo film per la nuova label Warner Bros. ClockworkScopri come Ti Amo! di Sean Baker segna il debutto della nuova etichetta Warner Bros. Clockwork e cosa cambia per il cinema indipendente. cinefilos.it Sean Baker annuncia Ti Amo!, nuovo progetto per la label Warner Bros. Clockwork. Un cambio di rotta sorprendente che già incuriosisce: cosa dobbiamo aspettarci #SeanBaker #TiAmo #WarnerBros #Cinema #Film - facebook.com facebook Sean Baker scriverà e dirigerà il suo nuovo film intitolato TI AMO! per la nuova etichetta specialty di Warner Bros., Clockwork. Il progetto è previsto per il lancio nel 2027. x.com