Se ti lascia senza parole sei nel Salento
Un'immagine scattata da un lettore, Fernando Maria Maurizio Potenza, mostra la Palude del Conte di Porto Cesareo nel Salento. La fotografia cattura un momento di tranquillità in un’area naturale della zona, con dettagli che evidenziano il paesaggio circostante. La scena rappresenta un angolo caratteristico di questa località, nota per le sue atmosfere uniche e paesaggi naturali.
PORTO CESAREO - Lo scatto di un nostro lettore, Fernando Maria Maurizio Potenza, dalla Palude del conte di Porto Cesareo. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete.🔗 Leggi su Lecceprima.it
TRA UN PASSO E L'ALTRO - written by Lorcanari Zagliza
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