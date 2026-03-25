Il telecronista lascia Cerundolo senza parole a Miami | Ti abbraccerei come fossi mio figlio
Durante i quarti di finale del torneo di Miami, il telecronista argentino ha rivolto parole affettuose a Francisco Cerundolo, lasciando il giocatore senza parole. Dopo la vittoria contro Ugo Humbert, l’annunciatore ha dichiarato di volerlo abbracciare come un figlio. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta e hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti.
Dopo la vittoria su Ugo Humbert nei quarti di finale del torneo di Miami, Francisco Cerundolo ha ascoltato in diretta le bellissime parole rivoltegli dal commentatore argentino. Non una persona qualsiasi: l'ex campione José Luis Clerc, che ha molto colpito il 27enne tennista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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