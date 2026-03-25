Il telecronista lascia Cerundolo senza parole a Miami | Ti abbraccerei come fossi mio figlio

Durante i quarti di finale del torneo di Miami, il telecronista argentino ha rivolto parole affettuose a Francisco Cerundolo, lasciando il giocatore senza parole. Dopo la vittoria contro Ugo Humbert, l’annunciatore ha dichiarato di volerlo abbracciare come un figlio. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta e hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti.