Ma davvero ci voleva l'insulto al Papa perché Meloni definisse inaccettabile quel che dice Trump?

Durante un evento pubblico, sono state pronunciate parole dure nei confronti di alcune categorie e individui. La leader del governo ha commentato le dichiarazioni di un ex presidente, definendole inaccettabili. Nel frattempo, sono state segnalate azioni di insulti rivolti a giornaliste, persone omosessuali, migranti e cittadini deceduti a causa delle politiche di un'agenzia di controllo delle frontiere. Sono inoltre stati riportati atti di minaccia verso media e avversari politici.