Ma davvero ci voleva l'insulto al Papa perché Meloni definisse inaccettabile quel che dice Trump?

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento pubblico, sono state pronunciate parole dure nei confronti di alcune categorie e individui. La leader del governo ha commentato le dichiarazioni di un ex presidente, definendole inaccettabili. Nel frattempo, sono state segnalate azioni di insulti rivolti a giornaliste, persone omosessuali, migranti e cittadini deceduti a causa delle politiche di un'agenzia di controllo delle frontiere. Sono inoltre stati riportati atti di minaccia verso media e avversari politici.

Ha insultato le giornaliste, omosessuali, migranti, ex presidenti, cittadini uccisi dall'Ice. Ha minacciato media e avversari politici. Ma per Giorgia Meloni le uniche parole "inaccettabili "di Donald Trump sono state quelle pronunciate contro Leone XVI.🔗 Leggi su Fanpage.it

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