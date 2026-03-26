Barbara Berlusconi sul digitale nelle scuole | Proteggere i minori significa avere il coraggio di mettere regole chiare

Da orizzontescuola.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente di una fondazione ha commentato le recenti misure adottate dal governo per regolamentare l'uso degli smartphone nelle scuole. In particolare, ha affermato che proteggere i minori implica stabilire regole chiare. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulle norme volte a limitare l'accesso ai dispositivi digitali durante le attività scolastiche.

La presidente della Fondazione Barbara Berlusconi ha espresso sostegno pubblico alle misure promosse dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in materia di uso degli smartphone nelle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Salvini: “Non mettere i crocifissi nelle scuole significa negare la nostra cultura”Il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Firenze, a margine di un gazebo leghista nel quartiere...

Leggi anche: Divieto di possesso di coltello per i minori, il testo del decreto è pronto. In arrivo anche i metaldetector nelle scuole. Salvini propone 10mila militari nelle strade

Trova facilmente notizie e video collegati.