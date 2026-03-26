Barbara Berlusconi sul digitale nelle scuole | Proteggere i minori significa avere il coraggio di mettere regole chiare
La presidente di una fondazione ha commentato le recenti misure adottate dal governo per regolamentare l'uso degli smartphone nelle scuole. In particolare, ha affermato che proteggere i minori implica stabilire regole chiare. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulle norme volte a limitare l'accesso ai dispositivi digitali durante le attività scolastiche.
La presidente della Fondazione Barbara Berlusconi ha espresso sostegno pubblico alle misure promosse dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in materia di uso degli smartphone nelle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Salvini: “Non mettere i crocifissi nelle scuole significa negare la nostra cultura”Il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Firenze, a margine di un gazebo leghista nel quartiere...
Leggi anche: Divieto di possesso di coltello per i minori, il testo del decreto è pronto. In arrivo anche i metaldetector nelle scuole. Salvini propone 10mila militari nelle strade