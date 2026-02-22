Voto digitale su App IO | 10 milioni di attivazioni rivoluzione

Il voto digitale su App IO ha superato i 10 milioni di attivazioni, grazie alla crescente richiesta di soluzioni pratiche. La diffusione di questa funzione semplifica l’accesso alle informazioni elettorali e riduce i tempi di attesa agli uffici pubblici. Sempre più cittadini scelgono di usare la tessera elettorale digitale, che permette di consultare i propri dati e aggiornarsi facilmente. La crescita delle attivazioni dimostra un cambiamento nelle abitudini di gestione dei documenti elettronici.

La tessera elettorale digitale arriva sull’App IO: una rivoluzione nel voto e nella gestione dei documenti personali. Il governo italiano ha approvato il decreto Pnrr n. 192026, che introduce la tessera elettorale digitale sull’App IO. Questo nuovo strumento permetterà agli elettori di votare ai seggi mostrando il documento direttamente dallo smartphone, senza bisogno della versione cartacea. La novità si inserisce nel più ampio progetto di digitalizzazione dei documenti personali attraverso l’IT Wallet, accessibile dall’App IO. La tessera digitale affiancherà quella cartacea, ma non la sostituirà obbligatoriamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

It-Wallet supera 10 milioni di attivazioni: il sottosegretario Butti celebra il successo della digitalizzazione nell’app IOL’It-Wallet ha raggiunto oltre 10 milioni di attivazioni sull’app IO, un traguardo che il sottosegretario Alessio Butti attribuisce alle strategie di digitalizzazione adottate dal governo.

Documenti digitali. Dieci milioni di attivazioni su IoIl numero di attivazioni di Documenti digitali su Io ha superato i 10 milioni, con 17,3 milioni di documenti caricati, a causa dell’aumento dell’uso dell’IT-Wallet.

