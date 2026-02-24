Scuole dell’infanzia Provincia di Trento | dal 2 marzo nuova finestra per le MAD fuori graduatoria 

La Provincia di Trento ha aperto una nuova finestra per le MAD “fuori graduatoria” a causa della richiesta di posti aggiuntivi nelle scuole dell’infanzia. Dal 2 marzo 2026 alle 14:00, insegnanti e aspiranti possono presentare le domande per inserirsi negli elenchi di disponibilità. Questa opportunità riguarda le assunzioni a tempo determinato per l’anno scolastico 20252026. La procedura rimarrà aperta fino a nuova comunicazione.

A partire da lunedì 2 marzo 2026 (ore 14.00) si apre la terza finestra per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” (MAD infanzia) per le assunzioni a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali di Trento per l’anno scolastico 20252026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia: avviso per enti locali, scadenza 3 marzo Il governo ha pubblicato un avviso per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell'infanzia.

