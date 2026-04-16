CyberAngels | il modello contro il bullismo del liceo scientifico Galilei vola al ministero dell’Istruzione
Un gruppo di 500 studenti del liceo scientifico Galilei, coinvolti in un progetto contro il bullismo e il cyberbullismo, ha presentato il loro modello al ministero dell’Istruzione. Questi giovani hanno ricevuto una formazione durata dieci anni, dedicata alla tutela della legalità e alla promozione di un uso consapevole della tecnologia. La proposta mira a rafforzare le iniziative di prevenzione e intervento nelle scuole italiane.
Un esercito di 500 "sentinelle" della legalità e del benessere digitale, formate in dieci anni di attività sul campo. Il progetto “CyberAngels” del liceo scientifico statale Galilei di Palermo, sotto la guida della dirigente scolastica Chiara Di Prima, è stato consacrato tra le 20 migliori.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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