Scoperto asilo abusivo vicino Latina dentro 21 bambini | chiusa struttura multa alla proprietaria

I Nas hanno scoperto e chiuso un asilo abusivo vicino Latina. La struttura si spacciava per ludoteca, ma aveva servizio mensa e lettini. Multa da 5mila euro per la responsabile legale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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