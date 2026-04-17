Scossa di terremoto a Verzegnis due le chiamate di allarme

Negli ultimi giorni, nelle Prealpi Carniche, tra Preone e Verzegnis, si sono verificate diverse scosse sismiche. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 2.0. Sono state inoltrate due chiamate di emergenza a seguito degli eventi sismici. La zona ha registrato una “diffusa sismicità” durante questo periodo, senza segnalazioni di danni o feriti.

Si è registrata una “diffusa sismicità” negli scorsi giorni nelle Prealpi Carniche, nell'area compresa tra Preone e Verzegnis, con la scossa principale (magnitudo 2.9) nella notte tra martedì e mercoledì. Alle 13.24 di oggi, tuttavia, è stato registrato l'evento sismico maggiore da martedì a.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a VerzegnisLa scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento... Leggi anche: Terremoto in provincia Udine oggi, scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa Santina Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4; Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 aprile, avvertite anche a Napoli; Nuovo terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.4, scossa avvertita fino a Napoli; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all'alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuole. Scossa di terremoto a Verzegnis, le segnalazioni ricevute: «Istituto scolastico evacuato»VERZEGNIS (UDINE) – Alle ore 13:24 del 17/04/2026 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 (ML Richter) con epicentro a circa 5 km a ovest-sud-ovest di Verzegnis. LEGGI QUI: Scossa ... nordest24.it Un'altra scossa di terremoto avvertita dalla popolazione: la terra in Friuli continua a tremareVERZEGNIS. Una nuova scossa di terremoto avvertita da buona parte della popolazione tra Verzegnis, Tolmezzo e i comuni limitrofi della Carnia: l'epicentro dell'evento sismico rilevato intorno alle 13. ildolomiti.it Nella "stanza sismica" il brivido della scossa LEGGI L'ARTCIOLO DI Espedito Pistone #cittàdellascienza #terremoti #simulatoresismico - facebook.com facebook La notte del #6aprile di 17anni fa una scossa di magnitudo 5.9 colpì L'Aquila e l'Abruzzo, portando morte e distruzione. Nelle 48ore successive furono quasi 11mila gli uomini e le donne del Sistema di #ProtezioneCivile operativi per portare aiuto a chi aveva p x.com