Riparte la stagione dei treni storici | tutti i percorsi in Lombardia

In Lombardia riprende la stagione dei treni storici, con il primo viaggio previsto per domenica 29 marzo 2026. L'evento si svolgerà a bordo del “Besanino Express”, un percorso che attraversa paesaggi lombardi e richiama la storia ferroviaria. La manifestazione coinvolge diverse rotaie e itinerari, offrendo ai partecipanti un’esperienza di viaggio tra passato e territorio.

La Lombardia torna a viaggiare nel tempo sui binari. Riparte infatti la stagione dei treni storici, con il primo appuntamento fissato per domenica 29 marzo 2026 con il suggestivo "Besanino Express", un viaggio tra storia ferroviaria e paesaggi lombardi. Il convoglio partirà alle 9.25 da Milano.