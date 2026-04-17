Un recente studio ha identificato una proteina che funziona come un interruttore per la sopravvivenza in condizioni di carenza di ossigeno. La scoperta riguarda sia le piante che gli esseri umani, e svela un meccanismo condiviso tra queste specie. La ricerca si è svolta presso un centro di studi biologici e ha portato alla comprensione di come il corpo e le piante reagiscono in situazioni di ridotto apporto di ossigeno.

Pisa, 17 aprile 2026 – Una singola proteina agisce come un vero e proprio “interruttore” della sopravvivenza quando l’ossigeno viene a mancare, e il meccanismo è comune a piante animali, esseri umani compresi. E' questa la scoperta al centro di uno studio internazionale pubblicato su PNAS che coinvolge l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Oxford. La ricerca ha identificato il meccanismo molecolare che entra in funzione nei primissimi minuti di ipossia innescando la reazione di difesa delle cellule. “Abbiamo dimostrato che l’avvio della risposta all’ipossia dipende da un unico circuito molecolare basato su una proteina”, spiega Beatrice Giuntoli, docente del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e tra le autrici dello studio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoperto un meccanismo chiave contro la carenza di ossigeno: è condiviso da piante e umani

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