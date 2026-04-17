Scoperti dalla Guardia di Finanza 1,5 chilometri di tessuti taroccati coi loghi dei più prestigiosi brand del lusso

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato 1,5 chilometri di tessuti contraffatti recanti marchi di noti brand del lusso. L'operazione ha portato alla scoperta di una vasta rete di produzione e distribuzione di prodotti falsificati, finalizzata a immettere sul mercato capi con loghi non autorizzati. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di tutela del marchio e del settore del Made in Italy.

Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Rimini, a tutela del Made in Italy, ha permesso di scovare un'importante filiera del falso. In particolare i controlli, eseguiti in quattro importanti esercizi commerciali, hanno portato al sequestro di un'ingente quantità di materiale contraffatto.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Labubu falsi scoperti a Lucca: sequestrati 235 pupazzi dalla guardia di finanzaLucca, 23 gennaio 2026 – Scovati anche a Lucca dei Labubu contraffatti, i celebri pupazzi nati dalla fantasia dell’illustratore Kasing Lung per la... Fatture false e prestito da usura. Imprenditore e commercialisti scoperti dalla Guardia di FinanzaGALLARATE (Varese) Concluse le indagini a carico di due commercialisti e un imprenditore di Gallarate svolte dai finanzieri del Comando provinciale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Oltre 600 falsi lavoratori autonomi scoperti a Fiumicino nella logistica: evasione da 4 milioni; Fiumicino, il trucco dei contratti Co.Co.Co per 600 lavoratori: maxi evasione da 4 milioni; Controlli della Finanza. Scoperti due fratelli con un milione in Svizzera; Giocattoli e abiti falsi, 2 milioni di prodotti scoperti dalla Guardia di Finanza. Operazione congiunta tra Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza: scoperti due ovulatori nel carcere di FoggiaFOGGIA – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Nell’ambito di controlli ... lucerabynight.it Due detenuti con ovuli nel corpo contenenti sostanze stupefacenti scoperti dalla Guardia di Finanza di ManfredoniaGDF FOGGIA: CONTROLLI CONGIUNTI NEI PRESSI DELLA LOCALE CASA CIRCONDARIALE. INDIVIDUATI DUE OVULATORI GRAZIE ALLE UNITÀ CINOFILE DELLA GUARDIA DI FINANZA. ilsipontino.net Ragusa, Guardia di Finanza scopre frode sul gasolio agricolo: sequestrati 3.000 litri e denunciate 5 persone https://www.freepressonline.it/2026/04/17/frode-gasolio-agricolo-sequestri-e-denunce-a-ragusa/ #Ragusa #GuardiaDiFinanza #Frode #Gasolio #Cro - facebook.com facebook Buongiorno dalla #guardiadifinanza #Padova #NoiconVoi x.com