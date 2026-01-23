Labubu falsi scoperti a Lucca | sequestrati 235 pupazzi dalla guardia di finanza

A Lucca sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 235 pupazzi Labubu falsi, prodotti senza autorizzazione. I pupazzi, ispirati dalla serie di libri di Kasing Lung, rappresentano una versione non ufficiale e potenzialmente rischiosa per i consumatori. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela del mercato e di tutela del consumatore contro la contraffazione di prodotti.

Lucca, 23 gennaio 2026 – Scovati anche a Lucca dei Labubu contraffatti, i celebri pupazzi nati dalla fantasia dell’illustratore Kasing Lung per la serie di libri The Monster. A scoprirli è stata la guardia di finanza, che ha sequestrato complessivamente 235 pupazzi falsi all’interno di quattro esercizi commerciali del centro storico, dove erano esposti sugli scaffali e pronti per la vendita a prezzi particolarmente concorrenziali. A insospettire i finanzieri non è stato soltanto il costo ribassato dei prodotti, ma anche alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai controlli. I Labubu originali, infatti, presentano esattamente nove denti appuntiti nel caratteristico sorriso e riportano, sotto il piede sinistro, il logo dell’azienda produttrice e il simbolo del copyright. 🔗 Leggi su Lanazione.it

