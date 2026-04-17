Scoperta bisca clandestina in Campania 26 persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di hanno eseguito un blitz in una bisca clandestina in Campania, denunciando 26 persone coinvolte. L'operazione è stata coordinata e ha portato al sequestro di denaro e apparecchiature illegali. Durante le operazioni sono state identificate e controllate numerose persone, tutte coinvolte nelle attività illecite. Nessun dettaglio sulle identità o sui ruoli specifici delle persone denunciate è stato reso noto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi comuni dell’agro aversano, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale, storicamente legato alle attività della criminalità organizzata locale. L’operazione, che ha visto l’impiego di 100 militari della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, si è sviluppata nei territori di Casapesenna, Villa Literno, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa, con pattuglie dislocate nei punti ritenuti più sensibili. L’azione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere attività illecite riconducibili anche agli interessi del Clan dei Casalesi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scoperta bisca clandestina in Campania, 26 persone denunciate Notizie correlate Maxi operazione dei carabinieri, scoperta bisca clandestina: 26 persone denunciateUn imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi comuni dell’agro aversano,... Organizzano una bisca clandestina di Mahjong a Milano: denunciate 7 persone, sequestrati 10mila euroLa polizia ha indagato 7 persone con l'accusa di aver organizzato e partecipato a una bisca clandestina di Mahjong in zona Affori a Milano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milano, scoperta bisca clandestina cinese ad Affori: è la terza dall'inizio dell'anno. Sequestrati 10 mila euro; Nuova bisca clandestina cinese scoperta a Milano, la terza in poche settimane; Bisca di Mahjong scoperta a Milano grazie alle fessure della tapparella: denunciate sette persone; San Salvario, smascherata una sala adibita al gioco d’azzardo in un bar-ristorante. Casapesenna, scoperta bisca clandestina: 26 denunciati e 45mila euro sequestratiCasapesenna (Caserta) - Una porta chiusa che nascondeva un’attività ben organizzata, capace di attirare giocatori per tutta la notte. Dietro quell’ingresso, ... pupia.tv Casal di Principe e agro aversano, scoperta bisca clandestina a Casapesenna: 26 denunciati e 45mila euro sequestratiScopri tutti i dettagli riguardo Casal di Principe e agro aversano, scoperta bisca clandestina a Casapesenna: 26 denunciati e 45mila euro sequestrati . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Casal di Principe e dintorni, maxi operazione dei Carabinieri: scoperta bisca clandestina, 26 denunciati #casaldiprincipe #Carabinieri #operazione facebook