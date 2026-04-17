Maxi operazione dei carabinieri scoperta bisca clandestina | 26 persone denunciate

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno condotto un’ampia operazione nei comuni dell’agro aversano, mirata a smantellare una bisca clandestina. Sono state denunciate 26 persone coinvolte nelle attività illegali di gioco d’azzardo, che rappresentano un aspetto delle attività legate alla criminalità organizzata della zona. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni contro il fenomeno del gioco illegale.

Un imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi comuni dell’agro aversano, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale, storicamente legato alle attività della criminalità organizzata locale.🔗 Leggi su Casertanews.it

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