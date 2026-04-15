Stretto di Hormuz gli Usa stoppano 8 petroliere | Il blocco è in pieno vigore Trump | La guerra è quasi finita E attacca ancora il Papa

Da ieri, gli Stati Uniti hanno avviato un blocco navale nello Stretto di Hormuz, con otto petroliere fermate nel corso della giornata. Il governo statunitense ha dichiarato che il blocco è pienamente attivo, mentre l’ex presidente ha affermato che la guerra sta per concludersi. Nel frattempo, sono stati rivolti nuovi attacchi verbali nei confronti del Papa, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di tali dichiarazioni.

Da ieri è in vigore una blocco navale Usa nello Stretto di Hormuz, voluto da Trump, che torna a minacciare: "Se le navi di Teheran violano lo stop saranno eliminate". Le restrizioni statunitensi riguardano solo navi dirette in porti iraniani o partite da porti iraniani. Oggi sono previsti colloqui diretti tra funzionari libanesi e israeliani negli Stati Uniti: si tratta dei primi negoziati di questo tipo da molti anni. Hezbollah ha già annunciato che non ne riconosce la legittimità Da ieri è in vigore una blocco navale Usa nello Stretto di Hormuz, voluto da Trump, che torna a minacciare: "Se le navi di Teheran violano lo stop saranno eliminate".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stretto di Hormuz, gli Usa stoppano 8 petroliere: "Il blocco è in pieno vigore". Trump: "La guerra è quasi finita". E attacca ancora il Papa Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz. Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funzionaE’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz.