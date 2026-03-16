Scontro auto moto sulla Statale 671 | grave 29enne

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato sulla Statale 671 della Val Seriana, nei pressi di Pedrengo. Un uomo di 29 anni è rimasto coinvolto nell’incidente e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un uomo di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 671 della Val Seriana all’altezza di Pedrengo. Lo schianto pochi minuti dopo le 17,30 di lunedì 16 marzo. Poche le informazioni sulla dinamica dello schianto, tra un’auto e una moto, avvenuto a pochi passi dall’ultima uscita dalla Statale prima dell’imbocco della galleria Montenegrone in direzione alta valle. La polizia stradale è al lavoro per accertare le cause dello scontro. La centrale di Areu ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza e un’automedica. Ad avere la peggio il centauro, soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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