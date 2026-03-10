Selvaggia Lucarelli e Max Giusti si ritrovano a ‘Scherzi a parte’ | il botta e risposta tra ex

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti sono stati ospiti di ‘Scherzi a parte’, dove hanno avuto un confronto diretto. Dopo aver avuto una relazione che è durata circa sette anni, i due si sono incontrati nuovamente in televisione. Durante lo scambio, hanno mostrato un rapporto caratterizzato da affetto e rispetto reciproco, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa riapparizione pubblica.

(Adnkronos) – Gli amori fanno giri immensi e, a volte. tornano. A 'Scherzi a Parte'. È quello che è accaduto a Selvaggia Lucarelli e Max Giusti: dopo una relazione durata circa sette anni, tra i due è rimasto un legame fatto di affetto e stima reciproca. Lo hanno dimostrato ieri sera nella seconda puntata dello storico programma di Mediaset in onda su Canale 5. Lui alla conduzione, lei vittima di uno scherzo “bastardo”. In studio, tra battute e sorrisi, i due non hanno nascosto il loro passato sentimentale. Giusti, con il tono ironico che lo contraddistingue, le ha chiesto di essere “buona” con gli altri ospiti presenti, tra cui Ermal Meta e Matteo Bassetti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

