Scuola scontro sul commissariamento | botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia

Il dibattito sulla scuola in Emilia-Romagna si riaccende con un nuovo scontro tra il Pd e Fratelli d’Italia. La questione riguarda il commissariamento della regione sul tema del dimensionamento scolastico e come questa decisione influenzi le scuole e le amministrazioni locali, in particolare a Ferrara. Le due forze politiche si accusano a vicenda di scelte sbagliate e di aver messo in difficoltà le scuole, mentre i cittadini si chiedono cosa cambierà concretamente per studenti e insegnanti. La tensione resta alta e si aspetta una pross

Nistoro (Pd) accusa il Governo: “Scelta grave”. Scaramagli (FdI): “Percorso già previsto dal Pnrr” Commissariamento della Regione Emilia-Romagna in materia di dimensionamento scolastico e gli effetti sulla provincia di Ferrara. Mirko Nistoro, delegato della missione qualità del vivere della segreteria comunale del Pd di Ferrara e docente, presenta una riflessione a riguardo, e non si fa attendere la risposta della coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia Ferrara Chiara Scaramagli. “Da militante del Pd di Ferrara, ma prima ancora da docente - va avanti Nistoro -, sento il dovere di affermare che il rispetto delle regole non può mai essere disgiunto dal rispetto della realtà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Emilia Romagna Regione A Verona botta e risposta tra studentessa e Valditara: “Ministro lo sa che per andare a scuola uno studente deve spendere 1.170?”. La risposta: “La scuola è gratuita” Scuola, commissariamento della Regione: è scontro tra centrodestra e centrosinistra Il commissariamento della Regione Emilia-Romagna sul dimensionamento scolastico ha suscitato un acceso dibattito tra centrodestra e centrosinistra. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Emilia Romagna Regione Argomenti discussi: Scuola, scontro sul commissariamento: botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia; La scuola non si tocca: corteo contro il commissariamento; Accorpamenti scolastici, lo scontro si allarga: Regioni contro il Governo tra maxi-istituti e ricorsi al Tar; Dimensionamento scolastico e commissariamento delle Regioni: oltre la polemica ideologica, i nodi reali del sistema. Scuola. E’ scontro sul dimensionamento: i sindacati contro il commissariamento dell’Emilia-RomagnaDurissima presa di posizione di FLC CGIL, CISL Scuola, Gilda UNAMS e SNALS CONFSAL sul dimensionamento della rete scolastica regionale ... ravennanotizie.it Scontro sul dimensionamento scolastico, centrodestra al contrattacco: Barcaioli fa solo propagandaSul dimensionamento scolastico e il commissariamento dell’Umbria va in scena l’ennesima sfida all’Ok Corral. Con l’assessore regionale e i sindacati, da una parte. E il centrodestra col governo dall’a ... corrieredellumbria.it La conferenza di Donato Ungaro, giornalista minacciato dai clan per le sue inchieste sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna, è stata annullata mezz’ora prima dell’inizio presso la scuola media Foresti. Il motivo dello scontro Alla base del rifiuto di Ungar - facebook.com facebook Metal detector a scuola "Esacerba lo scontro sociale" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.