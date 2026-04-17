Scontri con i carabinieri feriti e arresti | Ecco la nostra verità

Oggi, a Padova, si è svolta una conferenza stampa convocata dai rappresentanti di un centro sociale locale. Durante l'incontro, sono stati forniti dettagli sugli scontri avvenuti recentemente con i carabinieri, che hanno portato a quattro persone arrestate e diversi feriti tra le forze dell'ordine. I partecipanti hanno condiviso la propria versione dei fatti, cercando di chiarire quanto accaduto in quella giornata.

I vertici del centro sociale Pedro hanno convocato una conferenza stampa oggi 17 aprile a Padova per far luce sugli scontri con le forze dell'ordine culminati con quattro arresti. «Le quattro persone arrestate nella notte tra il 15 e il 16 aprile a Padova sono state processate per direttissima.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Scontri interni tra carabinieri e forestale! Notizie correlate Scontri violenti a Torino. Cinque carabinieri feriti durante la guerriglia. La visita di CrosettoBologna, 3 febbraio 2026 – C’erano anche venti militari del 5º Reggimento carabinieri di Bologna, a Torino, durante la manifestazione di protesta per... Argentina, scontri davanti al Parlamento: 37 arresti. Quattro feriti tra le forze dell’ordineBuenos Aires è diventata il teatro di un conflitto urbano senza esclusione di colpi, mentre il cuore pulsante del potere legislativo argentino si... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SCONTRI A PADOVA, SETTE AGENTI FERITI; Carabinieri, bilancio di stagione: più controlli sulle piste, meno scontri tra sciatori. Audio; Scontri tra attivisti e carabinieri in via Annibale da Bassano: quattro arresti; Scontri allo stadio, sei daspo dopo la rissa durante la partita Veglie-Carmiano: coinvolti anche 3 minori. Padova, i carabinieri arrestano 4 aderenti al centro sociale Pedro: ma le versioni non combacianoI militari sostengono di essere stati aggrediti. Gli attivisti negano invece di essersi sottratti ai controlli e di aver accerchiato i militari. Le indagini proseguono, sequestrati i video ... rainews.it G7 Ambiente a Torino, protestano collettivi e centri sociali: scontri con la polizia. Usati idranti e lacrimogeniMassa, 13 apr. - (Adnkronos) - Sarebbe stato colpito più volte da un gruppo di giovani, cadendo a terra dopo un primo pugno Giacomo Bongiorni. E l’aggressione sarebbe proseguita anche quando la vittim ... ilfattoquotidiano.it Gestire le incursioni educative degli estranei richiede calma e strategia. Due psicologhe australiane suggeriscono di dare priorità alla serenità del bambino, evitando scontri con l’adulto che si è intromesso. https://fanpa.ge/NJemy - facebook.com facebook "Nella vita l’ipocrisia vale come un semaforo: evita gli scontri". Oggi nel 1995 moriva la scrittrice #Liala, pseudonimo di Amalia Liana Negretti Odescalchi in Cambiasi. Era nata il #31marzo 1897. #15aprile. x.com