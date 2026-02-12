Argentina scontri davanti al Parlamento | 37 arresti Quattro feriti tra le forze dell’ordine

Buenos Aires è tornata nel caos. Centinaia di persone si sono radunate davanti al Parlamento e sono scoppiati scontri violenti. La polizia ha arrestato 37 persone e quattro agenti sono rimasti feriti durante le tensioni di questa mattina. La piazza si è trasformata in un campo di battaglia, con manifestanti che hanno lanciato oggetti e acceso fumogeni. La situazione resta tesa, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere la rabbia dei manifestanti.

Buenos Aires è diventata il teatro di un conflitto urbano senza esclusione di colpi, mentre il cuore pulsante del potere legislativo argentino si trova sotto assedio. Il bilancio, provvisorio ma drammatico, parla di almeno 37 manifestanti arrestati durante i violenti scontri divampati davanti al Parlamento. La miccia è stata accesa dalla discussione in Senato della controversa riforma del lavoro, un pilastro del programma economico dell’attuale esecutivo che ha spinto migliaia di persone, convocate da sindacati e organizzazioni sociali, a invadere le strade della capitale. Secondo le autorità cittadine, la ferocia degli scontri non ha risparmiato le forze dell’ordine, con “almeno quattro agenti delle forze di sicurezza rimasti feriti” nel tentativo di contenere la folla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Argentina, scontri davanti al Parlamento: 37 arresti. Quattro feriti tra le forze dell’ordine Approfondimenti su Argentina Parlamento Scontri davanti al Parlamento: ci sono feriti tra le forze dell’ordine e oltre 30 arresti Una giornata di tensione davanti al Parlamento si è conclusa con oltre 30 arresti e alcuni feriti tra le forze dell’ordine. Udinese-Bologna, scontri tra ultras e forze dell'ordine: feriti sette agenti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Argentina Parlamento Argomenti discussi: Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti; Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti; Argentina, scontri davanti al Parlamento; Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti. Argentina, scontri davanti al Parlamento: 37 arresti. Quattro feriti tra le forze dell’ordineBuenos Aires è diventata il teatro di un conflitto urbano senza esclusione di colpi, mentre il cuore pulsante del potere legislativo argentino si trova sotto ... thesocialpost.it Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti(ANSA) - BUENOS AIRES, 11 FEB - È di almeno 37 il bilancio dei manifestanti arrestati durante i violenti scontri scoppiati davanti al Parlamento argentino, mentre il Senato discute la riforma del lavo ... msn.com "È impossibile che l'Argentina vinca due Mondiali di fila. Soprattutto perché l'ultimo è stato un susseguirsi di rigori fischiati a favore di Messi", ha detto il giornalista spagnolo Paco González. "Questo succede una volta sola", ha sentenziato il giornalista spagnol - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.