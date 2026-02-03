Scontri violenti a Torino durante una manifestazione di protesta. Venti militari del 5º Reggimento carabinieri di Bologna sono intervenuti per cercare di controllare la situazione, ma cinque carabinieri sono rimasti feriti. La protesta si è scatenata contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, portando a una guerriglia tra manifestanti e forze dell’ordine. Nel frattempo, il ministro Crosetto ha visitato la città, ma l’atmosfera resta tesa.

C'erano anche venti militari del 5º Reggimento carabinieri di Bologna, a Torino, durante la manifestazione di protesta per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Quello che i militari del Reggimento, con sede in via delle Armi, si sono trovati davanti sabato, nel tardo pomeriggio in territorio piemontese, era guerriglia. E a testimoniarlo sono i loro racconti, ancora sotto choc, e il sindacato Unarma. Quest'ultimo, che riporta quanto avvenuto, ha dichiarato: "Si sono visti lanciare addosso sedie, oggetti contundenti e, poi, perfino pietre, più grandi di un pugno di una mano. E, poi, alla fine, gli hanno iniziato a lanciare contro anche alcuni razzi, ad altezza uomo".

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri violenti a Torino. Cinque carabinieri feriti durante la guerriglia. La visita di Crosetto

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni è andata a trovare i feriti degli scontri di ieri.

Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Torino per incontrare gli agenti e i militari rimasti coinvolti negli scontri di ieri.

