Scontri alla manifestazione per Alfredo Cospito | condannati 18 anarchici a Torino ma non per devastazione

A Torino, durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. In seguito, sono state condannate 18 persone, tutte appartenenti alla stessa organizzazione, con pene che vanno da uno a cinque anni e sei mesi di reclusione. Le sentenze non includono accuse di devastazione, ma riguardano altri reati legati ai disordini.

Diciotto condanne a pene fino a cinque anni e sei mesi di carcere, ma nessuna per il reato di devastazione. Ieri, 16 aprile, è terminato così il processo di primo grado ad alcuni degli anarchici che, la sera del 4 marzo 2023, hanno preso parte agli scontri in cui è degenerato il corteo che voleva.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Scontri e danni durante il corteo pro Cospito, 28 anarchici a processo per devastazioneA distanza di tre anni dai disordini e la protesta ventotto anarchici andranno a processo per le violenze scoppiate durante il corteo del 4 marzo... Alfredo Cospito fra i testimoni per gli anarchici a processo a BolognaBologna, 8 aprile 2026 – Il giudice del Tribunale di Bologna Nicolina Polifroni ha deciso di ammettere anche Alfredo Cospito tra i testimoni nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli anarchici preparano l'azione. Pronti i cortei in nome di Cospito; Danni al corteo, anarchici prosciolti. Lo sconcerto di Bignami (FdI): : Segnale di debolezza dello Stato; Verso la proroga del 41 bis per Cospito: torna alta la tensione tra Stato e galassia anarchica; Identificazioni complicate. I violenti incappucciati protetti dal resto del corteo. Scontri alla manifestazione per Alfredo Cospito: condannati 18 anarchici a Torino, ma non per devastazioneAltre persone saranno processate da novembre, per il corteo del 4 marzo 2023 degenerato con guerriglia e vetrine distrutte ... torinotoday.it ROMA: FUORI ALFREDO DAL 41 BIS. SABATO 18 APRILE MANIFESTAZIONE NAZIONALEPer chiedere la fine del regime di detenzione in 41 bis per Alfredo Cospito le realta' anarchiche hanno convocato una manifestazione per sabato 18 aprile. Appuntamento alle 18 in piazza dell'Immacolat ... radiondadurto.org Non ci fu «devastazione e saccheggio» a Torino, il 4 marzo 2023, durante il corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito facebook Duecento anarchici in piazza a San Lorenzo: manifestazione nazionale per Alfredo Cospito roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com