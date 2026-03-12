scontri e danni durante il corteo pro cospito 28 anarchici a processo per devastazione

Dopo i disordini verificatisi durante il corteo del 4 marzo 2023 a Torino, ventotto anarchici sono stati convocati a processo per devastazione. La protesta, organizzata per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis, ha coinvolto scontri e danni vari. A tre anni di distanza, la vicenda si conclude con l’apertura di procedimenti giudiziari nei confronti di questi individui.

A distanza di tre anni dai disordini e la protesta ventotto anarchici andranno a processo per le violenze scoppiate durante il corteo del 4 marzo 2023 a Torino organizzato per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Gli imputati sono accusati a vario titolo di devastazione, resistenza e lesioni. Secondo l’accusa avrebbero portato in piazza Solferino e lungo il percorso della manifestazione fumogeni, materiale esplodente e infiammabile, caschi, guanti e maschere antigas, oltre a scudi di plexiglass, mazze e martelli, con l’intento di scontrarsi con le forze dell’ordine. Gran parte del materiale, sequestrato dalla Digos, era nascosto all’interno di un furgone parcheggiato nei pressi del luogo di partenza del corteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

